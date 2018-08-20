الرئيس المصري يصادق على قانون إنشاء "صندوق مصر"

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي على قانون إنشاء "صندوق مصر" برأسمال 200 مليار جنيه مصري، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى #صندوق_مصر، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ومقره الرئيس محافظة القاهرة.

ويهدف الصندوق إلى "المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لزيادة قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة".

ويكون رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه مصري، ورأسماله المصدر 5 مليارات جنيه مصري، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقاً لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.