بعد مأساة جنوة.. إيطاليا تطلق خطة للبنية التحتية

قال مسؤول في الحكومة الإيطالية في مقابلة صحافية إن الحكومة ستطلق في سبتمبر أيلول خطة تهدف إلى تحقيق السلامة في #البنية_التحتية بالبلاد، وذلك بعد انهيار جسر في جنوة مما أودى بحياة 43 شخصا.



وقال جيانكارلو جيورجيتي، وكيل الوزارة بمكتب رئيس الوزراء والقيادي في حزب الرابطة إن الخطة قد تشمل الطرق السريعة والجسور، إضافة إلى المباني العامة مثل المدارس.



وتابع في مقابلة مع صحيفة الميساجيرو "ستكون عملية #صيانة لم يسبق لها مثيل، باستثمار ضخم في الأشغال العامة".



ولم يحدد جيورجيتي تكلفة الخطة، لكنه قال "لا وجود للعجز ولا للناتج المحلي الإجمالي ولا لقواعد الاتحاد الأوروبي".



وشرعت الحكومة الائتلافية، المشكلة من حزب الرابطة وحركة 5-نجوم، في إجراء يهدف إلى سحب الامتيازات التي تحوزها شركة أوتوستراد لتشغيل الطرق ذات الرسوم بعد #انهيار_جسر_جنوة.