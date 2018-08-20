تركيا تصعد.. وتتقدم بشكوى لمنظمة التجارة ضد رسوم ترمب

المصدر: جنيف - أ ف ب

قدمت #تركيا شكوى إلى منظمة التجارة الدولية ضد الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألمنيوم التركيين، بحسب ما قالت المنظمة الاثنين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تويتر في وقت سابق من هذا الشهر أنه ضاعف الرسوم على الصلب والألمنيوم التركيين وسط خلاف بين البلدين بشأن احتجاز أنقرة لقس أميركي منذ عامين بتهم الإرهاب.

وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام، نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة، وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وفي سياق متصل، رفضت إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب محاولة من تركيا لربط الإفراج عن #القس_الأميركي #أندرو_برانسون بوقف التحقيق مع بنك تركي كبير سيواجه غرامات أميركية بمليارات الدولارات، لمخالفته العقوبات على طهران، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي حديثه عن قضايا أخرى "خارج الطاولة" طرحت ضمن العرض التركي لم يحددها.

وأثار سجن #برانسون في العام 2016 أسوأ أزمة بين البلدين منذ عقود، وساعدت أزمته من تعميق الخلافات بين أنقرة وواشنطن مما دفع برفع #الرسوم_الأميركية على الواردات التركية من الحديد والألمنيوم، وساعد على انهيار العملة التركية إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.

ويأتي رفض صفقة الإفراج محرجا جدا لتركيا، باعتباره مقدمة تمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لفرض جولة أخرى من العقوبات ضد أنقرة في هذا الأسبوع. وتقدر الغرامات المحتملة على البنك التركي بأكثر من 37 مليار دولار.