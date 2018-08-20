ميركل: لا نرى حاجة ملحة لدعم تركيا ماليا

قالت الأمينة العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنيجريت كرامب كارينبور إن المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل أبلغت الحزب المحافظ الذي تتزعمه في اجتماع بأنها لا تري حاجة ملحة لتقديم دعم مالي لتركيا لتخفيف أزمة عملتها.



وتابعت أمينة الحزب للصحافيين بعد اجتماع مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي حضرته ميركل "أوضحت مجددا أنها لا ترى حاجة ملحة في الوقت الراهن لتقديم مساعدة خاصة إلى #تركيا".

وكان وزارة المالية الألمانية قد قالت إن أزمة العملة التركية تشكل خطرا إضافيا على الاقتصاد الألماني، علاوة على الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة واحتمال ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق.

وفقدت #الليرة_التركية نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام، نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة، وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وألمانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا التي يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين.