ترمب متشائم..جازما:لا أتوقع حلحلة من المباحثات مع الصين

أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، أنه لا يتوقع إحراز الكثير من التقدم عبر المباحثات مع #الصين هذا الأسبوع في واشنطن.



وقال ترمب في مقابلة إنه ليس لديه "إطار زمني" لإنهاء الخلاف التجاري مع الصين.



وتجرى المحادثات هذا الأسبوع مع بدء سريان #رسوم_أميركية على بضائع صينية بقيمة 16 مليار دولار إلى جانب رسوم انتقامية فرضتها بكين على بضائع أميركية بقيمة مماثلة.

ويعقد مكتب الممثل التجاري الأميركي جلسات أيضا هذا الأسبوع لبحث اقتراحات بفرض رسوم على بضائع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار.



وقال ترمب إن مفاوضين صينيين سيصلون قريباً، مضيفاً أنه لا يتوقع الكثير من النقاشات متوسطة المستوى.