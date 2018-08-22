بولتون: مبادلة العملة بين قطر وتركيا "غير كاف" لإنقاذها

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون #بولتون، أن اتفاق مبادلة العملة مع البنك المركزي القطري "غير كافٍ" لمساعدة الاقتصاد التركي.

تأتي هذه التصريحات في وقت قال مصرف قطر المركزي إنه وقع مع البنك المركزي التركي، الاثنين، اتفاقية بشأن #مبادلة_العملات لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد حليف تركيا الخليجي بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار.

وفيما أشار بولتون إلى أن الحكومة التركية ارتكبت "خطأ كبيراً" بعدم إطلاق سراح القس برانسون، شدد على أن الأزمة مع تركيا يمكن أن تنتهي "فوراً" إذا فعلت الصواب وأطلقت سراح القس الأميركي بدون شروط.

موضوع يهمك رفضت إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب محاولة من تركيا لربط الإفراج عن #القس_الأميركي #أندرو_برانسون بوقف التحقيق مع... ترمب يرفض عرضاً تركياً للإفراج عن القس اقتصاد

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب قد رفضت محاولة من تركيا لربط الإفراج عن #القس_الأميركي #أندرو_برانسون بوقف التحقيق مع بنك تركي كبير سيواجه غرامات أميركية بمليارات الدولارات، لمخالفته العقوبات على طهران، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي حديثه عن قضايا أخرى "خارج الطاولة" طرحت ضمن العرض التركي لم يحددها.

وأثار سجن # برانسون في العام 2016 أسوأ أزمة بين البلدين منذ عقود، وساعدت أزمته من تعميق الخلافات بين أنقرة وواشنطن، مما دفع برفع #الرسوم_الأميركية على الواردات التركية من الحديد والألومنيوم، وساعد على انهيار العملة التركية إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.

ويأتي رفض صفقة الإفراج محرجا جدا لتركيا، باعتباره مقدمة تمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لفرض جولة أخرى من العقوبات ضد أنقرة في هذا الأسبوع. وتقدر الغرامات المحتملة على البنك التركي بأكثر من 37 مليار دولار.