هذا ما تحتاجه أوروبا إن أبقت على اتفاق إيران النووي!

قال #وزير_الخارجية_الألماني، هايكو ماس، إن أوروبا بحاجة إلى إقامة نظم مدفوعات مستقلة عن الولايات المتحدة إذا أرادت المحافظة على الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، بعد أن انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



وكتب ماس بصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية "لذلك من الضروري أن نقوي استقلالية #أوروبا عن طريق خلق قنوات دفع مستقلة عن الولايات المتحدة، وصندوق نقد أوروبي ونظام سويفت مستقل.".

وأضاف في المقال الذي ينشر الأربعاء "كل يوم يبقى الاتفاق حيا فيه هو أفضل من الأزمة فائقة الخطورة التي قد تهدد الشرق الأوسط في غيابه".



وحثت إيران في وقت سابق هذا الأسبوع أوروبا على تسريع جهود إنقاذ #الاتفاق_النووي بعد أن انسحبت مجموعة توتال النفطية الفرنسية رسميا من مشروع غاز كبير.



وتسبب قرار ترمب بشأن #إيران وفرضه رسوماً على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.



وكتب ماس "في ضوء الظروف، من المهم استراتيجياً أن نبلغ واشنطن بوضوح: أننا نريد أن نعمل معا.. لكننا لن نسمح لكم بالمساس بمصالحنا دون مشاورتنا".



وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتصدي لقرر ترمب تجديد العقوبات على إيران عبر سبل من بينها قانون جديد لحماية الشركات الأوروبية من الإجراءات العقابية الأميركية.