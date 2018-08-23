بكين تأمل في ملاقاة واشنطن في "منتصف الطريق"

قالت #وزارة_الخارجية_الصينية اليوم الخميس إن بكين تأمل في التوصل إلى نتيجة جيدة في محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، وإنها تتطلع إلى أن تتمكن الولايات المتحدة من مقابلة الصين في منتصف الطريق.



وردت التصريحات على لسان المتحدث باسم الوزارة لو كانغ خلال إفادة صحفية يومية بعد أن صعد البلدان حربهما التجارية المريرة وطبقا رسوما جمركية عقابية بنسبة 25 بالمئة على سلع للبلد الآخر بقيمة 16 مليار دولار.

وفرضت الصين، الخميس، رسوماً جمركيّة مشددة على 16 مليار دولار من #المنتجات_الأميركية المستوردة، في رد فوري على إعلان أميركي عن عقوبات جمركية جديدة على القيمة نفسها من المنتجات الصينية، على ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

ودخلت الرسوم الجمركية الصينية بنسبة 25% حيز التنفيذ بعد لحظات على فرض واشنطن رسوماً جمركية مماثلة على 16 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة، وفق ما أفادت الوكالة نقلا عن إدارة صينية.

هذا وكانت الصين قد أعلنت أنها تعتزم القيام بـ"رد ضروري" على رسوم جمركية أميركية مشددة فرضتها الولايات المتحدة للتو على 16 مليار دولار من منتجاتها المستوردة إلى الولايات المتحدة، في تصعيد جديد للخلاف التجاري بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها "تعارض بشدة" الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشيرة إلى أنها ستقدم شكوى بهذا الصدد إلى آليّة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية.