ميركل:لا لنظام مدفوعات أوروبي مستقل إنقاذا لاتفاق إيران

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل إنها تتفق مع وزير خارجيتها في أن العلاقات مع الولايات المتحدة تشهد تغيرات، لكنها أحجمت عن تأييد دعوته لإقامة الاتحاد الأوروبي نظام مدفوعات مستقلا من أجل إنقاذ الاتفاق النووي العالمي مع #إيران.



وقالت ميركل للصحافيين "فيما يتعلق بمسألة أنظمة المدفوعات المستقلة، لدينا بعض المشكلات في تعاملاتنا مع إيران، بلا شك، وعلى الجانب الآخر نعلم أن نظام سويفت مهم جدا، فيما يخص مسألة تمويل الإرهاب على سبيل المثال".



وأضافت أنه من المهم جدا الحفاظ على تعاون جيد مع الولايات المتحدة في مجال الأمن.

وكان #وزير_الخارجية_الألماني، هايكو ماس، قد قال إن أوروبا بحاجة إلى إقامة نظم مدفوعات مستقلة عن الولايات المتحدة إذا أرادت المحافظة على الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، بعد أن انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكتب ماس أمس بصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية "لذلك من الضروري أن نقوي استقلالية #أوروبا عن طريق خلق قنوات دفع مستقلة عن الولايات المتحدة، وصندوق نقد أوروبي ونظام سويفت مستقل".

وأضاف في المقال الذي نشر الأربعاء "كل يوم يبقى الاتفاق حيا فيه هو أفضل من الأزمة فائقة الخطورة التي قد تهدد الشرق الأوسط في غيابه".

وحثت إيران في وقت سابق هذا الأسبوع أوروبا على تسريع جهود إنقاذ #الاتفاق_النووي بعد أن انسحبت مجموعة توتال النفطية الفرنسية رسميا من مشروع غاز كبير.