الصين وأميركا تعلنان نقاشاً صريحاً حول التجارة

قالت #وزارة_التجارة_الصينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني‭ ‬إن نقاشا بناء وصريحا جرى بين #الصين و #الولايات_المتحدة حول قضايا تجارية.

وأجرى مسؤولون صينيون بقيادة نائب وزير التجارة وانغ شو وين مباحثات مع نظرائهم الأميركيين في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة إن الجانبين سيكونان على اتصال بشأن الخطوات التالية.

وكان #البيت_الأبيض إن #الولايات_المتحدة والصين اختتمتا الخميس محادثات استمرت يومين بشأن التجارة ناقشتا خلالها "كيفية تحقيق الإنصاف والتوازن والمعاملة بالمثل في العلاقة الاقتصادية، بما في ذلك معالجة قضايا هيكلية في الصين".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لينزي والترز في بيان "نحن نقدر حضور الوفد الصيني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذه الاجتماعات. الوفد الأميركي سيحيط رؤساءه علما بما دار في المناقشات".