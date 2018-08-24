صندوق النقد يتوقع ارتفاع وتيرة نمو اقتصاد السعودية

توقع رئيس بعثة #صندوق_النقد_الدولي لدى السعودية تيم كالين، ارتفاع وتيرة النمو في السعودية للعام الحالي، مؤكداً أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ستعزز النمو.

وأشار كالين في مقابلة مع "العربية" إلى أن السعودية تمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، وأن نمو اقتصاد المملكة غير النفطي سيتسارع هذا العام.

وأوضح أن تقديرات #صندوق_النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات، ولا تشمل أثر الطرح الأولي المنتظر لأسهم عملاق النفط العالمي شركة #أرامكو.

وقال إن "الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط سيقودان #النمو_الاقتصادي، أما على المدى المتوسط فنحن نرى أن سلسلة #الإصلاحات_الاقتصادية والقوانين التي بدأت المملكة تطبيقها ستعطي ثمارها وستدعم توقعاتنا".

وأضاف أن "تقديرات الصندوق تتوقع نمواً بنسبة 1.9% للعام الحالي مقارنة مع #انكماش بنسبة 0.9% للعام الماضي بالنسبة لنمو #الناتج_الإجمالي_المحلي السعودي".

وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد للسعودية "نمواً في #القطاع_غير_النفطي بنسبة 2.3%" واصفاً هذا القطاع بأنه "الأهم لإيجاد #الوظائف" ولتحقيق تنويع مصادر الدخل.

من ناحية أخرى، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى السعودية، أن خطة التوازن المالي 2023 قابلة للتطبيق، ويعتمد ذلك على استمرار السياسة الاقتصادية القوية للمملكة.

وقال إن الإصلاحات الاقتصادية السعودية تخطو بشكل جيد، خاصة فيما يخص إصلاحات سوق المال وقواعد الاستثمار.