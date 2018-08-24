هذا ما ستفعله بكين تجاه حرب التجارة مع واشنطن

قال #وزير_المالية_الصيني #ليو_كون إن بلاده ستواصل الرد على واشنطن مع فرض أميركا المزيد من #الرسوم_التجارية لكن ضرباتها المضادة ستظل محددة قدر الإمكان لتجنب الإضرار بالشركات في الصين سواء كانت صينية أو أجنبية.

وقال ليو (61 عاما) لرويترز في مقابلة بوزارة المالية هي الأولى مع وسائل الإعلام منذ توليه منصبه في مارس إن أثر "النزاعات التجارية" بين الصين والولايات المتحدة على #الاقتصاد_الصيني محدود إلى الآن، لكنه يشعر بالقلق بشأن الخسائر المحتملة في الوظائف وكذلك خسارة سبل الدخل.

وقال إن #الحكومة_الصينية ستزيد إنفاقها لدعم العمال والعاطلين عن العمل الذين تضرروا من النزاع التجاري. كما توقع ارتفاع إصدارات حكومات محلية لسندات لدعم الاستثمار في البنية التحتية هذا العام وتجاوزها تريليون يوان (145.48 مليار دولار) بحلول نهاية الربع الحالي.

وتصاعد النزاع التجاري أكثر يوم الخميس في الوقت الذي تبادلت فيه #الولايات_المتحدة و #الصين فرض المزيد من #الرسوم_الجمركية على سلع بعضهما البعض. ومنذ أوائل يوليو تموز، فرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما على سلع بعضهما البعض بقيمة إجمالية بلغت 100 مليار دولار.

وقال ليو "الصين لا تريد الدخول في حرب تجارية، لكننا سنرد بحزم على الإجراءات غير المنطقية التي اتخذتها الولايات المتحدة". وأضاف "إذا تمسكت الولايات المتحدة بتلك الإجراءات، فإننا في المقابل سنتخذ إجراء لحماية مصالحنا".

وحتى الآن، فرضت الصين أو اقترحت فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار، ما يمثل معظم وارداتها من المنتجات الأميركية. والنفط الخام والطائرات الكبيرة سلعتان رئيسيتان أميركيتان لم تستهدفهما العقوبات بعد.

واُختتمت محادثات تجارية متوسطة المستوى بين مسؤولين أميركيين وصينيين يوم الخميس دون أي مؤشر على إحراز تقدم كبير.

وردا على سؤال عما إذا كانت الصين ستدرس زيادة الرسوم الجمركية على سلع أميركية تواجه بالفعل ضرائب مرتفعة، قال ليو إن الصين سترد بدقة.

وقال "نرد بدقة. بالطبع، قيمة #الواردات_الأميركية من السلع الصينية غير مماثلة لقيمة الواردات الصينية من السلع الأميركية. سنتخذ إجراءات رسوم بما يتوافق مع هذا الوضع". ولم يخض في تفاصيل.

لكنه قال إن الصين تدرك احتمال تأثر أطراف غير ضالعة في الخلاف سلبا جراء النزاع.

وقال "حين نتخذ إجراءات، نبذل قصارى جهدنا لعدم إلحاق الضرر بمصالح الشركات الأجنبية في الصين. ذلك هو السبب في أن إجراءاتنا الخاصة بالرسوم محددة لتجنب التأثير عليها بقدر المستطاع".

وقال ليو إنه قلق للغاية بشأن الخسارة المحتملة للوظائف الصينية.

وقال "من وجهة نظري، سأولي انتباها أكبر لأثر النزاعات التجارية بين #الصين و #الولايات_المتحدة على الوظائف في الصين. في النهاية، بعض الشركات تأثرت، الصادرات ستنخفض والإنتاج سيتقلص".

وتخطط #الصين لزيادة إنفاقها المالي لدعم العمال أو العاطلين عن العمل المتضررين من الرسوم الجمركية التي جرى رفعها.