وكالة مالية: الفساد يعرقل تطور العراق سياسيا واقتصاديا

أكدت وكالة التصنيف الائتماني #ستاندرد_آند_بورز تصنيفها الائتماني للعراق عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها قالت في تعليقها على التصنيف المالي إن "التطور السياسي والاقتصادي يعرقله فساد واسع الانتشار".

وقالت الوكالة في تقرير لها نقلت مقتطفات منه "رويترز" إن "محاربة #الفساد و #التهديدات_الأمنية_الخارجية تمثل تحديات رئيسية للعراق في الأجل القصير".

واعتبرت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات أن إجراءات السياسة، في إطار برنامج #صندوق_النقد_الدولي، ستحتوي المخاطر التي تواجه أداء المالية العامة للعراق.

وحسب رويترز، أكدت الوكالة أنها قد تخفض تصنيفها للعراق إذا حدثت زيادة حادة في صافي #ديون_الحكومة أو نفقات خدمة الدين.

واستبعدت #وكالة_ستاندرد_آند_بورز رفع تصنيفاتها للعراق على مدار الـ12 شهرا المقبلة، لكنها قد ترفع التصنيف إذا تحسن الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب المالية العامة.

وحذرت من أن #المديونية_الحكومية_للعراق ستزيد على مدار الأعوام الأربعة المقبلة و #العجز في ميزانية الحكومة والحساب الجاري ستتفاقم.