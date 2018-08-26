فرنسا تحت الضغط..والحكومة تقلص النمو المتوقع بميزانيتها

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن #حكومة_فرنسا ستضع ميزانيتها للعام 2019 على أساس تقدير للنمو أقل بقليل من توقعها السابق، مصرا في ذات الوقت على أن خطط كبح الإنفاق لم تخرج عن مسارها.

وأبلغ فيليب جريدة الأحد (جورنال دو ديمانش) في مقابلة "تقدير النمو الذي نبني ميزانيتنا عليه هو 1.7 بالمئة."

وكانت حكومة الرئيس إيمانويل #ماكرون تتوقع أن يبلغ النمو 1.9% العام القادم بانخفاض طفيف من 2% في تقديرات العام الحالي.

لكن كلا التوقعين بدا مغرقا في التفاؤل على نحو متزايد بعد سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة حدت بمؤسسات مثل #المفوضية_الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى توقع نمو أبطأ من توقعات الحكومة.

وأقر فيليب، عندما سئل إن كان هدف الحكومة لعجز في ميزانية القطاع العام يعادل 2.3 بالمئة من الناتج يواجه تهديدا، بأن التوقع المخفض سيؤثر على الماليات العامة.

وأضاف "لكن هذا لا يمنعنا من التمسك بالتزاماتنا فيما يتعلق بخفض الضرائب مع كبح الإنفاق العام والدين."



وقال فيليب إن الحكومة، التي تتعرض لضغوط من بروكسل وصندوق النقد الدولي للكشف عن تفاصيل خططها للوفورات، تريد تقليص الإنفاق بشكل خاص في سياسات غير فعالة مثل الإسكان والوظائف المدعمة.