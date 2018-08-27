أردوغان يخاطب "ماي"..فماذا جاء في كواليس المكالمة؟

ناقش الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات بين البلدين خلال مكالمة هاتفية اليوم (الاثنين).

وأوردت "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية أن الزعيمين اتفقا على أن يلتقي #وزير_المال_التركي بيرات البيرق نظيره البريطاني في أقرب وقت ممكن.

ومعلوم أن أردوغان يحاول البحث عن فرص جديدة للاقتصاد التركي عبر إقامة تحالفات تجارية جديدة وتوسيع التحالفات القائمة، وذلك في مواجهة الضغوط الأميركية على بلاده في ظل عدد من الأزمات بينهما، وآخرها أزمة القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يحاكَم في إزمير بتهمة تتصل بالإرهاب، بحسب ما ورد في "الشرق الأوسط".

ومعلوم أن التطورات الأخيرة أدت إلى هبوط حاد لقيمة #الليرة_التركية أمام الدولار الأميركي.

واليوم عاودت الهبوط 3% أمام الدولار مع استئناف التداول في الأسواق المحلية بعد عطلة استمرت أسبوعا. ومع ارتفاع الدولار على الصعيد العالمي، تراجعت العملة التركية إلى 6.19 ليرة للدولار، مقابل ست ليرات عند الإغلاق يوم الجمعة.

وخسرت الليرة نحو 39% من قيمتها أمام العملة الأميركية منذ بداية العام.