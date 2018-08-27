تقدم في مفاوضات "نافتا"..هل تعود كندا لطاولة التفاوض؟

قال مصدر مكسيكي اليوم الاثنين، إن المكسيك والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق بشأن القضايا الثنائية في إعادة التفاوض على اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية #نافتا، مما يفتح الباب لعودة كندا إلى المحادثات.

وبشكل منفصل، قال الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو على تويتر اليوم، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بخصوص أهمية عودة كندا إلى محادثات "نافتا"، بهدف الانتهاء من المفاوضات الثلاثية التي انطلقت قبل عام، هذا الأسبوع.

وغابت كندا عن معظم الجولة الأحدث من مباحثات "نافتا"، بينما عكفت المكسيك والولايات المتحدة على تسوية القضايا الثنائية العالقة بينهما.