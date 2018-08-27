"الأحمر" يغري الصين.. محادثات لإنشاء منطقة حرة بالسودان

أعلن السفير السوداني لدى الصين، أحمد شاور، مساء أمس الأحد، أن محادثات سودانية - صينية تجري لإنشاء منطقة حرة في البحر الأحمر، داعياً الجهات المعنية في بلاده إلى ضرورة التعجيل والإسراع بتعديل قانون الاستثمار ليتضمن إنشاء مناطق اقتصادية في البلاد.

وأوضح شاور في تصريح إلى "وكالة السودان للأنباء" إن "قانون #الاستثمار في المناطق الحرة بالسودان لا يشمل المناطق الاقتصادية إلى الآن"، معلناً في الوقت ذاته محادثات سودانية - صينية لإنشاء منطقة حرة بالبحر الأحمر على غرار المناطق التي أنشأتها الصين في جيبوتي وسلطنة عُمان.

وأشار إلى أن "الموقع الاستراتيجي للسودان يؤهله أن يكون نقطة انطلاق لمناطق أخرى حدودية مع الدول المغلقة، مثل إثيوبيا وإفريقيا الوسطى وجنوب #السودان وتشاد، حتى تتكامل صادرات هذه الدول عبر المنطقة الحرة".

وأضاف شاور أن "الصين لها تجارب ناجحة في الاستثمار في المناطق الحرة"، مشيراً إلى أن العالم تحول إلى المناطق الاقتصادية.