وزير مالية تركيا: دوافع أميركا ضدنا سياسية

قال براءت ألبيرق #وزير_المالية_التركي اليوم الاثنين إن الخطوات التي اتخذتها #الولايات_المتحدة ضد تركيا في الآونة الأخيرة ذات دوافع سياسية.

واعتبر الوزير التركي أن #الإجراءات_الأميركية ضد بلاده "تعزز الإرهاب في المنطقة وأزمة اللاجئين في نهاية الأمر" دون أن يوضح كيف.

كان ألبيرق يتحدث في مؤتمر صحفي في باريس بحسب رويترز عقب اجتماع مع نظيره الفرنسي برونو لو مير.

وقال الوزير التركي إن بلاده تريد زيادة حجم التجارة مع فرنسا إلى 20 مليار يورو من 14 مليار يورو.

ووصف الخطوات الأحادية الجانب التي اتخذتها الولايات المتحدة بأنها أظهرت أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخصوصا فرنسا، أكثر أهمية من ذي قبل.

وأوضح أن فرنسا تشارك تركيا في موقفها المعارض للقرارات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن إيران وأن الحليفتين قررتا اتخاذ خطوات مشتركة في هذا الصدد.