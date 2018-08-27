"الهدنة" بين أوروبا وترمب تريح الشركات الألمانية

تحسنت معنويات #الشركات_الألمانية للمرة الأولى هذا العام في أغسطس آب، حيث جعلت الهدنة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المسؤولين التنفيذيين للشركات أقل قلقا بشأن حرب تجارية على جانبي الأطلسي.



وقال معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، ومقره ميونيخ، اليوم الاثنين إن مؤشره لمناخ أنشطة الأعمال، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، قفز إلى 103.8، متجاوزا قراءة يوليو تموز عند 101.7، ومتوسط توقعات لرويترز عند 101.9.



واتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماعه مع رئيس #المفوضية_الأوروبية جان كلود يونكر الشهر الماضي، على عدم فرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية بينما يتفاوض الجانبان على خفض رسوم أخرى.



وقال الخبير الاقتصادي لدى معهد إيفو كلاوس فولريب لرويترز "تتيح الهدنة بين يونكر و #ترمب ارتياحا بشكل واضح"، مضيفا أن توقعات التصدير ارتفعت بشكل كبير بعدما هبطت في يوليو تموز.



وقراءة أغسطس/آب هي الأعلى منذ فبراير شباط، في أقوى تحسن شهري منذ ديسمبر كانون الأول 2014.