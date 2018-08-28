السعودية.. 2.2% معدل التضخم خلال يوليو 2018

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن ارتفاع معدّل التضخم (مؤشر أسعار السلع والخدمات) بنسبة 2.2% خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

أما مقارنة مع شهر يونيو من هذا العام فيكون التضخم قد زاد بنسبة 0.1%. وجاء التضخم في قطاع النقل الأكثر ارتفاعا على أساس سنوي في يوليو بـ 10.4% تلاه الارتفاع بأسعار التبغ بـ 9.8%.

وارتفعت الأسعار في قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 7.6%.

ويجري قياس الرقم القياسي لتكاليف المعيشة عبر 12 مجموعات موزعة حسب إنفاق المستهلكين، ويعبر رقم التضخم عن قياس تكاليف المعيشة في السلع والخدمات بأسعار البيع بالتجزئة.