ماهي أبرز التعديلات على "نافتا" الجديدة وما موقف كندا؟

اتفقت #الولايات_المتحدة والمكسيك يوم أمس الاثنين على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، مما يضغط على #كندا للقبول بشروط جديدة في تجارة السيارات وقواعد تسوية النزاعات كي تظل جزءا من الاتفاق الثلاثي.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "أعتقد فيما يتعلق بكندا، صراحة، أن أبسط ما يمكننا القيام به هو فرض رسوم على وارداتنا من سياراتهم. هذه أموال هائلة ومفاوضات بسيطة جدا. يمكن الانتهاء منها في يوم واحد ثم نجني المال الوفير في اليوم التالي".



وامتدت المفاوضات بين الشركاء التجاريين الثلاثة لأكثر من عام مما ضغط على البيزو المكسيكي والدولار الكندي، اللذين ارتفعا أمام الدولار الأميركي بعد إعلان اليوم.

وقال فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية إن أبرز التعديلات التي حدثت في الاتفاقية يشمل قطاع صناعة السيارات وقدرتة على نقل الوظائف من المكسيك والصين.

من العولمة إلى الأقلمة

وأضاف العلمي "العالم يتحول اليوم تحولاً جذرياً من العولمة إلى الأقلمة، ومن التعددية إلى الثنائية حتى يتم حجب جميع المزايا الموجودة داخل الثنائية من حق الدولة الأولى بالرعاية وعدم تقديمها للدول الأخرى خارج هذة الثنائيات، فالصين ستكون خارج هذة الثانئية وأيضاً كندا إذا لم تشارك في هذة الثنائية وبالتالي هذه الاتفاقية التي كونت من 17 مادة و33 بنداً."

وتابع "أهم بنود الاتفاقية الجديدة هي 3 بنود تشمل موضوع 75% من الصناعات الموجودة في أميركا والمكسيك ستعفى من التعرفة الجمركية بين البلدين. ثانياً أن 45% من صناعات السيارات الموجودة في أميركا والمكسيك ستعفى من التعرفة الجمركية إذا كانت العمالة التي تعمل بها لا تقل رواتبها عن 16 دولارا في الساعة، وهو ما سيحمي المكسيك ويحمي أيضاً الاستثمار الخارجي الأميركي من الخروج من أميركا والذهاب إلى المكسيك، أما النقطة الثالثة فهي موضوع القطاع الزراعي 1700 سلعة زراعية تم الإتفاق على أن تحاول المكسيك بشراء منتجاتها الزراعية من أميركا بنسبة تتزايد إلى 36% خلال الأعوام القادمة وبعد 6 سنوات من اليوم سيعاد النظر في هذا الاتفاق بهدف التحسين".

صعوبات انضمام كندا

وأشار العلمي إلى أن أهم الصعوبات التي قد تعيق دخول كندا هي منتجات الألبان التي ستضطر إلى تخفيض التعرفة الجمركية من 275% إلى 0% إذا أرادت الدخول في الاتفاق المشترك مع المكسيك. وتابع "بالإضافة إلى هيئة حسم المنازعات التجارية بين أميركا والمكسيك من جهه وأميركا وكندا من جهه، فالمكسيك رفعت 17 قضية ضد أميركا في السنتين الأخيرتين وكندا رفعت 3 قضايا ضد أميركا في الشهرين الماضيين بالنسبة للألومنيوم والحديد وتخلي أميركا عن النافتا".

وقال العلمي إن ترمب رفض تسمية الاتفاق الجديد بالنافتا. وأضاف "شروط نافتا القديمة عام 94 تعطي الحق لأي دولة داخل الإقليم للخروج من الأقلمة والدخول للعولمة كما تريد بريطانيا حالياً الخروج من الاتحاد الأوروبي والعودة إلى منظمة التجارة العالمية فقط، وهذا سيلغي اتفاق التجارة الحرة وهو ما يعني أن جميع المواد التي تتاجر بين الدولتين أو الدول داخل الإقليم سيكون عليها 0% تعرفة جمركية.