مصر تنوي استثمار 275 مليار جنيه في سيناء حتى 2022

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الثلاثاء إن بلادها تنوي استثمار 275 مليار جنيه (15.4 مليار دولار) في شبه #جزيرة_سيناء حتى عام 2022 لإنشاء مزارع سمكية وتنفيذ مشروعات زراعية وصحية وبناء طرق.



وأضافت السعيد في بيان صحفي أن من أهم المشروعات المزمعة إنشاء مزارع سمكية علي مساحة 15 ألفا و590 فدانا بمنطقة #قناة_السويس فضلا عن إنشاء بحيرة طبيعية هناك، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بورسعيد ونحو عشرة طرق بإجمالي 1339 كيلومتر.



وأشارت إلى أن المشروعات تشمل أيضا إنشاء عدد من الوحدات السكنية بالإضافة إلى مستشفيات ووحدات صحية يصل عددها إلى 15، تم تنفيذ تسعة مستشفيات منهم.



ولم تخض الوزيرة في تفاصيل حول مصادر تمويل تلك المشروعات في سيناء، كما لم يتسن لرويترز الاتصال بالوزارة على الفور للحصول على تعقيب منها.