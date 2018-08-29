هل يحقق انضمام كندا لمفاوضات "نافتا" اتفاقاً جديداً؟

تنضم كبيرة مفاوضي كندا التجاريين إلى نظيريها المكسيكي والأميركي في واشنطن، في مسعى لبقاء بلادها في اتفاقية ثلاثية معدلة للتجارة في أميركا الشمالية، وعبّر مسؤولون أميركيون عن تفاؤلهم بالتوصل لاتفاق هذا الأسبوع.



غير أن أوتاوا ستقع تحت ضغط للقبول بشروط جديدة بخصوص تجارة السيارات وقواعد تسوية النزاعات والملكية الفكرية، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والمكسيك أمس الاثنين على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).



وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أنه قد يمضي قدما في إبرام اتفاق مع #المكسيك وحدها ويفرض رسوما على كندا إذا لم تنضم إلى الاتفاقية التجارية المعدلة.

وقال متحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، التي وصلت إلى واشنطن اليوم الثلاثاء للمشاركة في المحادثات، إن #كندا لن توقع على اتفاق جديد إلا إذا كان يصب في مصلحة بلدها.



وتنضم فريلاند إلى المحادثات المستمرة منذ عام بعد توقف استمر أسابيع، في الوقت الذي تغلبت فيه الولايات المتحدة والمكسيك على الخلافات الثنائية في إعادة التفاوض على الاتفاقية المبرمة منذ 24 عاما.



واتفق البلدان على عدد من البنود التي تعارضها كندا، مما يصعب الأمر على فريلاند للحصول على تنازلات من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.



موضوع يهمك قال مصدر مكسيكي اليوم الاثنين، إن المكسيك والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق بشأن القضايا الثنائية في إعادة التفاوض على... تقدم في مفاوضات "نافتا"..هل تعود كندا لطاولة التفاوض؟ اقتصاد



وأبلغ وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين سي.إن.بي.سي يوم أمس الثلاثاء أنه يعتقد أن الولايات المتحدة قد تتوصل أيضا لاتفاق تجاري مع كندا هذا الأسبوع.



وقال منوتشين "السوق الأمريكية والأسواق الكندية متشابكة جداً... من المهم لهم التوصل لهذا الاتفاق، ومهم لنا أن نتوصل لذلك الاتفاق".



وقال وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديجاراي لتلفزيون #المكسيك اليوم إن الأطراف الثلاثة سيعملون على إبرام اتفاق ثلاثي. وأضاف "سنتجه الآن لتكريس ساعات طويلة للتفاوض مع كندا".



وامتدت المفاوضات بين الشركاء الثلاثة، الذين يبلغ إجمالي حجم التجارة بينهم أكثر من 1.2 تريليون دولار سنويا، لفترة تجاوزت العام مما ضغط على البيزو المكسيكي والدولار الكندي. وصعدت العملتان أمام الدولار الأميركي أمس الاثنين، لكن البيزو تراجع اليوم.



وفتح مؤشر البورصة الكندية مرتفعا اليوم الثلاثاء بدعم آمال التوصل لاتفاق تجاري بخصوص نافتا، قبل أن يتراجع لاحقا.



وصعدت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية للجلسة الثالثة على التوالي.



ويقول ترمب إنه قد يفرض رسوما على السيارات الكندية الصنع إذا لم تنضم كندا إلى جارتيها، وحذر من أنه يتوقع تقديم تنازلات فيما يتعلق بالحماية التجارية لقطاع الألبان الكندي.



ويعمل منتجو الألبان في كندا تحت نظام حماية تجارية ينظم الإمدادات والأسعار ويفرض رسوما عالية للحد من الواردات.



وقال منوتشين إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع كندا، ستمضي الولايات المتحدة قدما في إبرام اتفاق تجاري منفصل مع المكسيك.



واتخذت الحكومة المكسيكية هذا الموقف أيضا، لكنها تقول إنها تريد اتفاقا ثلاثيا. ويحرص الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو على توقيع الاتفاق قبل أن يغادر منصبه في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.



وقال الممثل التجاري الأميركي للصحفيين إنه في حالة عدم إتمام المحادثات مع كندا بنهاية الأسبوع الحالي فإن ترمب ينوي إخطار الكونجرس بأنه يعتزم توقيع اتفاق مع المكسيك لكنه سيظل مرحبا بانضمام كندا.



وكان البيت الأبيض قال إن ترمب سيوقع الاتفاق بعد 90 يوما من الإخطار. وينبغي موافقة الكونجرس عليه في عملية ستستغرق شهورا.