الأرجنتين تطلب المساعدة وعملتها تسجل أدنى مستوى تاريخي

طلب الرئيس الأرجنتيني موريكسيو ماكري من صندوق النقد الدولي تسريع الإفراج عن شريحة أموال جديدة من قرض مشروط بقيمة 50 مليار دولار، وذلك مع هبوط #البيزو إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار.

وواصل البنك المركزي الأرجنتيني البيع من احتياطياته لليوم الثاني على التوالي في محاولة لوقف الهبوط الحاد للعملة المحلية حيث تراجعت قيمة البيزو بأكثر من 7% اليوم إلى نحو 34 بيزو للدولار الواحد، لتتجاوز خسائرها 45% منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى تدخلات واسعة من المركزي الأرجنتيني ببيع احتياطيات بقيمة 500 مليون دولار هذا الأسبوع.