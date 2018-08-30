ترمب يسمح بإعفاءات من حصص واردات الصلب والألومنيوم

قالت وزارة التجارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب وقع إعلانات تسمح بإعفاءات محددة من حصص استيراد الصلب والألومنيوم من بعض الدول.

بهذا تأذن إدارة ترمب، الذي فرض رسوما جمركية على #واردات_الصلب والألومنيوم في مارس آذار، بإعفاء من الحصص في الصلب القادم من كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين وفي الألومنيوم من الأرجنتين.



وقال البيان "بوسع الشركات طلب استثناءات استنادا إلى عدم كفاية الكمية أو الجودة المتاحة من منتجي الصلب أو الألومنيوم الأميركيين.. في مثل تلك الحالات، يمكن منح استثناء من الحصة مع عدم استحقاق أي رسوم."



كان ترمب، متذرعا ببواعث قلق بخصوص الأمن القومي، فرض رسوم نسبتها 25% على واردات الصلب و10% على واردات #الألومنيوم.



ودخلت الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك حيز التنفيذ في أول يونيو حزيران وقال وزير التجارة ويلبور روس في 31 مايو أيار إنه تم التوصل إلى ترتيبات مع بعض الدول لعدم فرض رسوم على نسبة معينة من صادراتها من المعدنين إلى الولايات المتحدة.



وقال روس إن الترتيب المبرم مع #كوريا_الجنوبية يحدد حصة 70% من متوسط صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة في الأعوام من 2015 إلى 2017.



وقالت الحكومة البرازيلية في ذلك الوقت إن الحصص والرسوم الأميركية على صادرات البرازيل من الصلب والألومنيوم غير مبررة لكنها مازالت ترحب بالتفاوض للتوصل إلى حل.



وتخضع صادرات الصلب شبه الجاهز البرازيلية إلى الولايات المتحدة لحصص من واقع متوسط السنوات الثلاث بين 2015 و2017 بينما تخضع منتجات الصلب الجاهز لحصة نسبتها 70% من متوسط تلك السنوات.