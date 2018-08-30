كندا تتمسك بالتوصل لاتفاق "جيد" بشأن نافتا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية #نافتا قبيل يوم الجمعة وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



وأبلغ ترودو مؤتمرا صحفيا في أونتاريو "ندرك أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة، لكن ذلك هو مجرد احتمال، لأن الأمر يتوقف على ما إذا كانت كندا سيكون لديها في نهاية المطاف اتفاق جيد.



"عدم التوصل إلى اتفاق بشأن نافتا أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إنها لا تزال متفائلة بإحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، لكنها قالت إن "هناك قدرا ضخما من العمل يجب إنجازه".

وأبلغت فريلاند الصحفيين عقب اجتماع مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر "عقدنا اجتماعا جيدا أمس. وعقدنا أيضا اجتماعا جيدا اليوم".

وأضافت قائلة "لا زلت متفائلة بالمناقشات التي نجريها والتقدم الذي نحققه".

لكنها قالت "عندما يتعلق الأمر بمسائل بعينها، فإن لدينا قدرا ضخما من العمل يجب إنجازه".

إلى ذلك، قال الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو إنه متفائل بأن بلاده ستتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن نسخة معدلة لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع الولايات المتحدة وكندا.



وأضاف قائلا في مقابلة مع محطة إذاعة محلية "أنا متفائل بأن اتفاقا ثلاثي الأطراف يمكن الوصول إليه... أمامنا من الآن حتى يوم الجمعة للإعلان عن اتفاق مبدئي".

واتفقت #الولايات_المتحدة والمكسيك يوم أمس الاثنين على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، مما يضغط على #كندا للقبول بشروط جديدة في تجارة السيارات وقواعد تسوية النزاعات كي تظل جزءا من الاتفاق الثلاثي.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "أعتقد فيما يتعلق بكندا، صراحة، أن أبسط ما يمكننا القيام به هو فرض رسوم على وارداتنا من سياراتهم. هذه أموال هائلة ومفاوضات بسيطة جدا. يمكن الانتهاء منها في يوم واحد ثم نجني المال الوفير في اليوم التالي".

وامتدت المفاوضات بين الشركاء التجاريين الثلاثة لأكثر من عام مما ضغط على البيزو المكسيكي والدولار الكندي، اللذين ارتفعا أمام الدولار الأميركي بعد إعلان اليوم.