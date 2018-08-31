مبيعات التجزئة الألمانية تهبط على أساس شهري

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة الألمانية هبطت بشكل غير متوقع في يوليو لكن من غير المرجح أن يثير الانخفاض الهامشي مخاوف من أن يتوقف الاستهلاك عن دعم النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر متقلب وغالبا ما يجري تعديل قراءتها، تراجعت 0.4% على أساس شهري في يوليو تموز.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عدم تسجيل تغير يذكر في القراءة.

وكان الاستهلاك المحرك الأساسي للنمو في ألمانيا التي شهد قطاعها التصديري تراجعا بفعل المخاوف بشأن تضرر قطاع الصناعات التحويلية من النزاعات التجارية.