يونكر: أوروبا سترد على أي رسوم أميركية تستهدف السيارات

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية قد تفرضها الولايات المتحدة على السيارات، في وقت تلوح مجدداً بوادر التصعيد التجاري بعد التهدئة التي أقرت في تموز/يوليو بين واشنطن وبروكسل.

وقال يونكر متحدثا لشبكة "زد دي إف" الألمانية إنه في حال شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية كما هدد الخميس في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، "فسوف نقوم بالأمر نفسه".

وكانت مفوضة التجارة في #الاتحاد_الأوروبي سيسيليا مالمستروم قد أكدت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإلغاء #الرسوم_على_السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة في اتفاق التجارة المقترح مع واشنطن.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الولايات المتحدة بصدد الانتهاء من دراسة بشأن زيادة... ترمب يعلن ساعة الصفر: الرسوم على سيارات أوروبا جاهزة! اقتصاد

وصرحت أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل "نحن مستعدون لخفض.. رسوم سياراتنا إلى الصفر، وجميع الرسوم إلى الصفر إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء ذاته".

وأضافت "يجب أن يكون الأمر متبادلا. إذا حدث ذلك فإنه سيكون جيدا بالنسبة لنا اقتصاديا وجيداً لهم".

إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبر أنّ عرض الاتحاد الأوروبي التخلّي عن الرسوم الجمركية على واردات السيّارات الأميركية "غير كاف"، وذلك في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ.

وقال ترمب "هذا لا يكفي. لقد اعتاد المستهلكون لديهم على شراء سياراتهم وليس شراء سياراتنا".

وقارن الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي بالصين التي يخوض حرباً تجارية معها، قائلاً "إنّ الاتحاد الأوروبي سيّئ مثل الصين تقريباً، لكن بشكل أصغر بقليل"