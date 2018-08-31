36 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية بالإمارات في 2018

توقعت دراسة مشتركة أصدرتها "باي بال" و"إبسوس" أمس، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي عبر الإنترنت بالإمارات إلى 36 مليار درهم بحلول نهاية عام 2018، وبيّنت النسخة الرابعة من التقرير السنوي للتجارة الخارجية، الذي يتتبّع سلوكيات التسوق الإلكتروني المحلية والخارجية لنحو 34 ألف مستهلك في 31 دولة، أن 81% من البالغين في الإمارات تسوّقوا عبر الإنترنت خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بارتفاع ملحوظ عن 68% المسجلة في عام 2016.

وتوقع التقرير استمرار ارتفاع حجم الإنفاق عبر الإنترنت، حيث أشار حوالي نصف البالغين المشاركين في الدراسة (49%) إلى رغبتهم بزيادة الإنفاق عبر الإنترنت في غضون الأشهر الـ 12 المقبلة، وربط 65% من المشاركين ذلك بالراحة التي يشعرون بها حيال التسوق عبر الإنترنت، فيما أشار 40% من المشاركين إلى الانتشار الكبير لمنصات الإنترنت كسبب لزيادة الإنفاق الإلكتروني، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وكشف التقرير عن الوتيرة المتسارعة لانتعاش التسوق الإلكتروني الخارجي في الإمارات، حيث أفاد 61% من المتسوقين عبر الإنترنت في الدولة أنهم قاموا بشراء سلع من مواقع أجنبية بنمو 33% عن العام الماضي، وأكد 12% من المشاركين في الدراسة أنهم يتسوّقون إلكترونياً فقط من متاجر أجنبية خارج الدولة. ومنذ عام 2016، شهدت أنشطة التسوق الإلكتروني الخارجية نمواً تقدّر قيمته بنحو 1.6 مليار درهم إماراتي.

وتسهم الأسواق الإلكترونية بدفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية في أسواق الدولة، حيث أشار 37% من البالغين المشاركين إلى أنهم يعتزمون زيادة أو بدء التسوق من مواقع التسوّق الإلكتروني.

وقال إيفي داهان، المدير العام، أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة "باي بال": "تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نهضة تجارية متميزة. وبفضل الدعم الذي تحظى به التجارة من تنوّع سكان الدولة وانتمائهم لجنسيات عالمية مختلفة، والخدمات اللوجستية المتطورة، يتزايد اهتمام المستهلكين على الصعيد الدولي بالحصول على منتجاتهم وخدماتهم المفضلة".

وبحسب التقرير، فإنه مع ارتفاع معدلات انتشار الأجهزة المتنقلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يزداد توجه المتسوقين عبر الإنترنت نحو اختيار التسوق عبر هذه الأجهزة. ويتوقع أن يشهد الإنفاق على الأجهزة المتنقلة نمواً بنسبة 26% بين عامي 2018-2019 ليصل إلى حوالي 20 مليار درهم، مع تكهنات باستمرار هذا الزخم وصولاً إلى عام 2020، حيث سيحقق نمواً إضافياً بنسبة 25%. وأشار المتسوقون في الإمارات ممن اشتروا سلعاً عبر الإنترنت من الخارج خلال الأشهر الـ12 الماضية، إلى اعتمادهم على أجهزتهم المتنقلة مثل الهاتف الذكي أو الحواسيب اللوحية - في 49% من مشترياتهم الخارجية كحد وسطي.

وكانت الملابس والأحذية والإكسسوارات أبرز فئات المنتجات التي تم شراؤها عبر الإنترنت من خارج الإمارات؛ حيث اشترى 64% من المتسوقين الخارجيين منتجات من هذه الفئة، وأظهر التقرير توجه حوالي نصف المتسوقين (49%) لشراء مستحضرات التجميل التي بدت الأسرع نمواً.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية أكثر وجهات التسوق الإلكتروني شعبية (22% من المتسوقين الإلكترونيين في الإمارات اشتروا منتجات من موقع إلكتروني واحد على الأقل في أميركا)، وأنفقوا ما يقدر بـ 2.1 مليار درهم، تليها الهند (16% من المتسوقين عبر الإنترنت). واحتلت الصين المرتبة الثالثة بين أكبر أسواق التجارة الإلكترونية الخارجية (15%)، فيما أظهرت الدراسة أن البحث عن الأسعار الأفضل واحد من أبرز أسباب التسوق عبر مواقع إلكترونية، إلى جانب تكلفة الشحن المعقولة.