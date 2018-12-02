اتفاقات مجموعة العشرين ترفع تقديرات النمو الاقتصادي

توقع فواز العلمي، الخبير السعودي في #التجارة_الدولية أن تساهم الاتفاقات التي أبرمت بين عدة أطراف خلال اجتماعات دول مجموعة العشرين في الأرجنتين، في "رفع تقديرات نمو الاقتصاد العالمي".

وقال العلمي في مقابلة مع "العربية" إن المجتمعين في #قمة_العشرين اتفقوا على "دعم إصلاح 28 اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية من أجل مواجهة الحمائية ومواجهة سياسات فرض الرسوم الجمركية".

وتحدث عن أهمية خفض #الدعم_الزراعي المحلي في الدول الزراعية المنتجة، وخفض دعم الصادرات الصناعية من الدول الصناعية إلى الدول الأقل نمواً والدول النامية، بحيث شكلت الاتفاقيات في موضوع التجارة العالمية، ردة فعل كبيرة ومحفزة للنمو الاقتصادي.

كما أشار إلى الاتفاق بين الرئيسين الأميركي والصيني، بشأن سياسات الرسوم الجمركية، وهو ما يؤجل فرض رسوم تزيد على 25% كانت ستشمل 200 مليار دولار من الواردات الصينية إلى #أميركا لفترة 90 يوماً لحين مراجعة اتفاقيات التجارة مع #كندا و #المكسيك.

وقال العلمي إن اتفاق السعودية وروسيا الإبقاء على سقوف إنتاج النفط، وخفضها عند الضرورة، سيساهم في زيادة النمو الاقتصادي، كما أن جميع الاتفاقيات من دعم صادرات الصلب لن تمس النفط وهو سلعة مثلها مثل الذهب واليورانيوم والنحاس، وتعامل معاملة العرض والطلب طبقاً للسعر العالمي.