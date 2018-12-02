الجدعان للعربية: 25% سقف دين السعودية للناتج المحلي

أكد #وزير_المالية_السعودي محمد الجدعان أن ميزانية السنة المقبلة ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيرا عن أرقام البيان التمهيدي الذي أعلن في سبتمبر الماضي.

وأوضح الجدعان، في مقابلة مع العربية من بيونس آيرس، حيث عقدت قمة مجموعة العشرين، أن الاقتصاد غير النفطي نما 2% في النصف الأول مقارنة بـ0.1% في العام الماضي.

وفيما أشار إلى أن الصناعات التحويلية غير النفطية نمت 5% في النصف الأول، كشف أن الإيرادات غير النفطية باتت تغطي 30% من الميزانية.

وفي حين شدد على أن المملكة العربية السعودية لديها خطط واضحة للتعامل مع تقلبات #أسعار_النفط ، نوه بأن الاستراتيجية التي ترتكز عليها الميزانية تستند على 3 عناصر أساسية: زيادة الإيرادات غير النفطية، التوسع في الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل.

رفع الفائدة الأميركية لن يؤثر على تكلفة الاقتراض

من جهة أخرى، أكد الجدعان أن سقف الدين العام لن يتجاوز 25% من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن رفع الفائدة الأميركية لن يؤثر بشكل جوهري على تكلفة الاقتراض.

وقال: "لدينا استراتيجية واضحة للاقتراض محليا ودوليا، ونسبة الدين للناتج لن تتجاوز 25% في السنوات المقبلة".

وعن العام المقبل، كشف الجدعان أن نسبة الاستدانة للناتج المحلي لن تتجاوز سقف الـ21 إلى 22% في 2019، وذلك يعود إلى عوامل عديدة منها حجم العجز في الميزانية وأوضاع السوق.

في المقابل، لم يستبعد وزير المالية السعودي السحب من الاحتياطي إذا دعت الحاجة.

وأكد وزير المالية السعودي أن الحكومة تجري دراسات لجمع وإعادة دراسة منظومة الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها حساب المواطن، للتأكد من كفاءتها ووصولها للمستحقين.