ترمب: الصين وافقت على خفض تعريفات جمركية على السيارات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد إن الصين وافقت على" خفض وإلغاء" #التعريفات_الجمركية على السيارات الأميركية لأقل من مستوى الـ40% التي تفرضها بكين حاليا على المركبات الأميركية الصنع.



وبعد يوم من دعوته والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى هدنة لمدة 90 يوما في حربهما التجارية لإعطاء فرصة للمفاوضين قال ترمب على تويتر إن "الصين وافقت على خفض وإلغاء التعريفات على السيارات الواردة إلى الصين من الولايات المتحدة والتي تبلغ حاليا 40%".

ووصف ترمب الاتفاق الذي تأمل واشنطن منه تقليص #العجز_التجاري بينها وبين العملاق الآسيوي والعمل على حماية الملكية الفكرية الأميركية بأنه "استثنائي".

ووافق ترمب على وقف تهديده بفرض رسوم بنسبة 25% على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية، اعتبارا من الأول من يناير، والإبقاء على النسبة الحالية البالغة 10%، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وفي المقابل تقوم الصين بشراء "كمية كبيرة" من المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الطاقة وغيرها من الولايات المتحدة.

ولم يعقب ترمب إعلانه بتغريدات أخرى الأحد تشرح أي رسوم ستلغى وأي ستخفض.

وقامت الصين في يونيو بخفض رسوم استيراد السيارات من 25 إلى 15% ما شكل دفعا لمصنعي السيارات الأجانب الحريصين على زيادة نسبة المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم.

لكن فيما تصاعدت الخلافات مع الولايات المتحدة هذا الصيف، ردت بكين بفرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة قيمتها 25% ليرتفع إجمالي رسوم الاستيراد إلى 40%.

والعديد من مصنعي السيارات الأميركيين يصنعون سياراتهم في الصين، ولكن بالنسبة للبعض أضرت تلك الرسوم بمبيعاتهم.