لاريجاني يُقر: إيران تواجه تحديات مزمنة تتخطى العقوبات!

المصدر: طهران – أ ف ب

أقر رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، الاثنين، أن بلاده تواجه "تحديات مزمنة" كانت موجودة قبل إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران بزمن طويل.

وقال لاريجاني خلال مؤتمر صحافي إن "العوامل الخارجية تؤثر على اقتصادنا، لكن هناك مشاكل مستمرة منذ زمن".

وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجهها بلاده بينها "الحكومة الكبيرة والمكلفة"، ومعدلات الفائدة المرتفعة التي "تعطل الإنتاج" وصناديق المعاشات التقاعدية التي تفتقد إلى السيولة إضافة إلى أزمة المياه.

وأفاد لاريجاني أن مركز الأبحاث التابع للبرلمان "حذر مرارا" من هذه التحديات، لكن الحكومة لم تتعامل بعد مع المشاكل الأساسية.

وأضاف قرار الولايات المتحدة في أيار/مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 وإعادة فرض العقوبات على إيران ضغوطات جديدة على الجمهورية الإسلامية.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الإيراني سيشهد انكماشا بنسبة 1.5% في 2018 و3.6% في 2019، ناجم بمعظمه عن انخفاض مبيعات النفط جراء إعادة فرض العقوبات.

وقلل لاريجاني من أهمية عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق جديد.