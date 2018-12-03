مسؤول: مصر تستهدف زيادة متوسط آجال ديونها لـ3.5 عام

قال نائب وزير المالية للسياسات المالية المصري، أحمد كجوك، إن #مصر تستهدف زيادة متوسط آجال ديونها إلى 3.5 عام بنهاية السنة المالية الجارية 2018-2019.



وأضاف كجوك "عمر الدين كان قد وصل إلى أقل من عامين، نستهدف زيادته إلى 3.5 سنة بنهاية السنة المالية الحالية، ثم زيادته فيما بعد إلى قرب الخمس سنوات فى المدى المتوسط.



"الهدف من زيادة عمر آجل الدين حتى لا نضطر للاقتراض كل شهر لسداد القروض المستحقة".



وحددت مصر سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية الحالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار، ويتضمن مبلغ الاقتراض 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، غير شامل وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد في 2018-2019، إلى جانب 6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.



وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.