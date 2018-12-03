مشروع نفق أوروبي يحصل على تمويل بـ100 مليون يورو

قالت الشركة المسؤولة عن مشروع نفق تحت الماء للسكك الحديدية سيربط بين هلسنكي وطالين عاصمة إستونيا اليوم الاثنين إن المشروع جمع 100 مليون يورو، ما يعادل 114 مليون دولار من شركة ايه.آر.جيه القابضة للبناء التي مقرها دبي.



وتبلغ تكلفة المشروع الذي يقوده بيتر فيسترباكا، المسؤول التنفيذي السابق في شركة روفيو المطورة للعبة أنجري بيردز، بين 15 و20 مليار يورو ولم يحصل بعد على دعم الحكومتين والاتحاد الأوروبي.