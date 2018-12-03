مصر تستهدف إيرادات 13 مليار جنيه من ضريبة أذون الخزانة

تستهدف #وزارة_المالية_المصرية إيرادات إضافية بقيمة تصل إلى 13 مليار جنيه من التعديلات التى أقرتها على طريقة حساب الضريبة على أذون وسندات الخزانة المحلية.

وأوضح مصدر حكومي أن الوزارة انتهت الأسبوع الماضي من وضع التعديلات المقترحة على طريقة حساب الضريبة وأحالتها إلى البرلمان.

وأكد المصدر عزم الحكومة العمل بالتعديلات الجديدة بدءا من يناير المقبل لزيادة الحصيلة الضريبية، ويتم التحصيل بشكل ربع سنوي لتفادي قيام البنك بتجنيب مخصصات لخسائر الائتمان فى نهاية كل عام مالي، وهو ما يقلص من قيمة الضريبة.

يُذكر أن المفاوضات بين الوزارة واتحاد البنوك أسفرت عن اعتماد مقترح القطاع المصرفي لكيفية حساب تكلفة العائد من الأذون والسندات، وقصر التطبيق على الإصدارات الجديدة.