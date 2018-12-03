هل تتجه الهدنة التجارية نحو إلغاء الرسوم بين العملاقين؟

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن الرئيسين الصيني والأميركي أصدرا توجيهات للمسؤولين المعنيين بالاقتصاد في البلدين للعمل صوب إلغاء جميع الرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع في الأرجنتين اتفق خلاله الرئيسان على هدنة في الحرب التجارية بين بلديهما.



جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ خلال إيجاز صحافي يومي في بكين.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، قد قال الأحد إن الصين وافقت على" خفض وإلغاء" #التعريفات_الجمركية على السيارات الأميركية لأقل من مستوى الـ40% التي تفرضها بكين حاليا على المركبات الأميركية الصنع.

وبعد يوم من دعوته والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى هدنة لمدة 90 يوما في حربهما التجارية لإعطاء فرصة للمفاوضين، قال ترمب على تويتر إن "الصين وافقت على خفض وإلغاء التعريفات على السيارات الواردة إلى الصين من الولايات المتحدة والتي تبلغ حاليا 40%".

ووصف ترمب الاتفاق الذي تأمل واشنطن منه تقليص #العجز_التجاري بينها وبين العملاق الآسيوي والعمل على حماية الملكية الفكرية الأميركية بأنه "استثنائي".

ووافق ترمب على وقف تهديده بفرض رسوم بنسبة 25% على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية، اعتبارا من الأول من يناير، والإبقاء على النسبة الحالية البالغة 10%، وفقا لوكالة "فرانس برس".