التحول في عوائد السندات الأميركية يتنبأ بركود اقتصادي

عادت مخاوف #الركود_الاقتصادي في الولايات المتحدة للظهور، هذه المرة عن طريق تحليل أداء العائد على #سندات_الخزانة_الأميركية، فمن المعروف اقتصاديا أن العائد على السندات الأطول أجلا يكون أعلى من العائد على السندات القصيرة الأجل (لأنه يحمل مخاطرة أكبر)، إلا في حال توقُع المستثمرين لركود اقتصادي قادم فيحصل ما يطلق عليه INVERSION أو تحول في عائد #السندات.



وبالأرقام فقد تجاوز عائد أذونات السنتين في أميركا عائد أذونات الثلاث وخمس سنوات، كما تراجع الفارق بين عوائد سندات العشر سنوات والسنتين إلى 14 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2007 أي مباشرة قبل الأزمة المالية.

ويعود ذلك بسبب استمرار رفع الفائدة من قبل #الفيدرالي على المدى القصير، وتوقعات بتضخم ضعيف على المدى الأطول. وللعلم فإن توقعات رفع #الفائدة في اجتماع الشهر الحالي تقف عند 87%.