فرنسا تعلق رفع ضرائب الوقود 6 أشهر وتدعو لوقف التظاهر

أعلن ئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، تعليق رفع ضرائب الوقود لنحو ستة أشهر.

وخلال مؤتمر صحافي دعا رئيس الوزراء لوقف التظاهرات والجلوس إلى طاولة الحوار.

كانت مصادر حكومية فرنسية قالت إن رئيس الحكومة سيعلن الثلاثاء تعليق #الضرائب_على_الوقود، التي يفترض أن تبدأ في يناير، في خطوة تهدف إلى وضع حد لموجة العنف التي شهدتها احتجاجات "السترات الصفراء".

ويأتي إعلان الحكومة عقب محادثات أجراها رئيس الوزراء مع زعماء المعارضة، الاثنين.

ومن المنتظر أن يترافق التعليق مع تدابير أخرى تهدف إلى التهدئة بعد أسبوعين من #التظاهرات و #الاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد، بحسب المصادر.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال إن الضرائب على المحروقات جزء من مسعاه لمحاربة تغير المناخ، وإنه يريد إقناع السائقين الفرنسيين بالاستغناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والإقبال على أنواع أقل تلويثاً للبيئة.

وأكد يوم السبت الماضي أنه لن يحيد عن أهداف سياسته.

وتضم حركة #السترات_الصفراء أطيافاً من المؤيدين من مختلف الأعمار والمهن والمناطق، وبدأت على الإنترنت كرد فعل عفوي على رفع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى تعبير أوسع عن الغضب لارتفاع تكاليف المعيشة على أبناء الطبقة المتوسطة.