تعليق ضرائب الوقود سيكلف خزانة فرنسا ملياري يورو

أبلغ مصدر حكومي رويترز، اليوم الثلاثاء، أن تعليق العمل بزيادات مزمعة على ضرائب الوقود لـ6 أشهر، حسبما أعلنته الحكومة الفرنسية لتهدئة محتجي ما يعرف بحركة "السترات الصفراء"، سيكلف الدولة ملياري يورو (2.3 مليار دولار).

وأضاف المصدر أن هذه الفجوة المالية ستُموَّل بالكامل عن طريق تخفيضات إنفاق مكافئة، بحيث لا ينحرف عجز الميزانية الفرنسية عن هدفه البالغ 2.8 % في 2019.

وعلق رئيس الوزراء الفرنسي العمل بزيادات ضرائب الوقود المزمعة لستة أشهر عقب مظاهرات شابها العنف أحيانا استمرت لأسابيع وذلك في أول تراجع كبير لإدارة الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا.

وخلال مؤتمر صحافي، دعا رئيس الوزراء إدوار فيليب لوقف التظاهرات والجلوس إلى طاولة الحوار.

ويأتي إعلان الحكومة عقب محادثات أجراها رئيس الوزراء مع زعماء المعارضة، الاثنين.

ومن المنتظر أن يترافق التعليق مع تدابير أخرى تهدف إلى التهدئة بعد أسبوعين من #التظاهرات و #الاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد، بحسب المصادر.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال إن الضرائب على المحروقات جزء من مسعاه لمحاربة تغير المناخ، وإنه يريد إقناع السائقين الفرنسيين بالاستغناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والإقبال على أنواع أقل تلويثاً للبيئة.

وأكد يوم السبت الماضي أنه لن يحيد عن أهداف سياسته.