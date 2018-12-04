مع قرب بريكست..خوف من فوضى مالية وضرائب بـ75 مليار جنيه

ذكر تقرير أعدته " PwC "، أن قطاع الخدمات المالية في بريطانيا دفع ضرائب قياسية بلغت 75 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي الماضي، محذرا من مخاطر الخروج غير الممنهج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أن ضرائب القطاع المالي تمثل نحو 10% من إجمالي دخل ضرائب البلاد.

وكذلك أشار التقرير الذي كلفت بإعداده إدارة الحي المالي في العاصمة البريطانية، أن القطاع عاد أخيراً إلى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة بعد سنوات من التعثر نتيجة فضائح مالية ومحاسبية متعاقبة.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من فوضى في القطاع المالي البريطاني، وهروب أصول تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات إلى مدن أوروبية أخرى أبرزها فرانكفورت ودبلن.