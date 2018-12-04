ممثلو السيارات الألمانية في مباحثات بالبيت الأبيض اليوم

يلتقي ممثلون من شركات صناعة #السيارات_الألمانية مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، فيما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إمكانية فرض رسوم مرتفعة جداً على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن كبار المسؤولين في شركات "فولكسفاغن" و"ديملر" و"بي إم دبليو" سيُجرون محادثات مع وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، حسب مصادر على اطلاع على المسألة.

ولم يتسنّ لوكالة الصحافة الفرنسية الحصول على تعليق من الشركات الألمانية العملاقة الثلاث. إلا أن مصادر موثوقة أكدت أن "الاجتماع رفيع المستوى" من المقرر أن يجري اليوم.

وحسب الوكالة الألمانية، فإنه من المتوقع أن يشارك الرئيس التنفيذي لشركة "فولكسفاغن" هيربرت ديس، ورئيس شركة "ديملر" ديتر زيتشيه، في محادثات البيت الأبيض، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان رئيس "بي إم دبليو" سيشارك في المحادثات.

وتأمل الشركات الألمانية في أن تقنع ترمب بعدم تنفيذ تهديده بزيادة الرسوم على السيارات المستوردة بنسبة تصل إلى 25%، ما سيُلحق أضراراً كبيرة بالمبيعات في #السوق_الأميركية في الوقت الذي بدأت فيه السوق الصينية في التباطؤ.

واتفق ترمب مع المفوض الأوروبي جان كلود يونكر، في يوليو، على تعليق فرض رسوم جديدة في أثناء استمرار المفاوضات. ولكن الأسبوع الماضي أشار ترمب إلى أنه لا يزال يفضل استخدام الرسوم الجمركية لحماية #صناعة_السيارات_الأميركية، إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بإسقاط الحواجز التجارية أمام المنتجات الأميركية. وكان ترمب قد كلف وزارة التجارة الأميركية بتحديد ما إذا كان ذلك يمكن تبريره لأسباب تتعلق بالأمن القومي.