واشنطن: نحتاج لرؤية "أمور ملموسة" من الصين في 90 يوماً

أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية "أمور ملموسة" من جانب #الصين فيما يتعلق بملف التجارة في غضون 90 يوما للتوصل لاتفاق حقيقي بين البلدين.

وقال منوتشين إن الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ التقيا في بوينوس آيرس، السبت، لأكثر من ثلاث ساعات "لمحادثات محددة" بغية نزع فتيل #النزاع_التجاري بين واشنطن وبكين، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأوضح أنه للمرة الأولى كان "المسار واضحا" لتقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين إلى صفر.

وتابع "هناك التزام مهم من الزعيمين لما يحتاج أن ينجز خلال 90 يوما وتعليمات للفريقين للتفاوض وتحويل ذلك إلى اتفاق حقيقي مع أدوات محددة يمكن تحقيقها وأطر زمنية".

وتوصّل ترمب وجينبينغ يوم السبت الماضي إلى هدنة في #الحرب_التجارية بينهما التي تهدد الاقتصاد العالمي، في ختام قمة لمجموعة العشرين في بوينوس آيرس سادتها خلافات.

ووافق ترمب على وقف تهديده بفرض رسوم بنسبة 25% على ما قيمته 200 مليار دولار من #السلع_الصينية، اعتبارا من الأول من يناير، والإبقاء على النسبة الحالية البالغة 10%.

وفي المقابل تقوم الصين بشراء "كمية كبيرة" من المنتجات الزراعية والصناعية ومشتقات الطاقة وغيرها من الولايات المتحدة.

ووصل العجز التجاري الأميركي مع الصين العام الماضي إلى 335 مليار دولار، ويعتمد الكثير من المصنّعين الأميركيين على الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي. لكن منوتشين قال "أعتقد أنه ليس هناك شك في إذا كانت استراتيجية الرئيس بخصوص الرسوم حققت أهدافها أم لا. إنها المرة الأولى التي تتجاوب فيها الصين في قضايا محددة للغاية".