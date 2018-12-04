وزير المالية: خفض دين مصر لـ 98% من الناتج المحلي

أكد #وزير_المالية_المصري محمد معيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأت فيه الحكومة المصرية منذ 3 أعوام بإجراءاته القوية، هو برنامج وطني بالدرجة الأولى وتنفيذه ساعد الاقتصاد المصري على أن يكون قادراً على امتصاص كافة الضربات الخارجية.

وقال خلال كلمة وزير المالية بمؤتمر "Beltone Access" إن استراتيجية #الحكومة_المصرية لخفض معدلات الدين الذي كان قد بلغ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017 إلى 98% في يونيو الماضي، واستهداف خفضه إلى 92% خلال العام المالي الجاري.

وأضاف أن نتائج تنفيذ برنامج #الإصلاح_الاقتصادي والتي يتمثل أهمها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة.

وهو ما أسهم في تحسن معدلات #النمو_الاقتصادي إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى مناقشة النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن استمرار تحسن #التصنيف_الائتماني لمصر يؤكد أن المجتمع الدولي يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في إيجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم في تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.

وأشار إلى التقدم الذي شهدته المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في العام المالي 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو للاقتصاد المصري خلال العام الماضي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بمتوسط 2.3% بين عامي 2011 و2014.

وتابع: نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8% ولكي تستطيع مصر المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني متزايد لابد أن نستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة.

وأكد "معيط" استمرار الجهود الحكومية في خفض عجز الموازنة، ما نتج عنه انخفاض العجز المالي الكلي من أعلى مستوياته عند 16.7% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013/2014 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، مع توقعات أن يبلغ 8.4% في العام المالي الجاري، والمستهدف الوصول به حتى 7% خلال العام المالي المقبل.

وأوضح أن نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري تراجعت لتسجل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالي الجاري تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالي 2018 / 2019.