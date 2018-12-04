"سابك" تشتري 25% من أسهم "الرازي" بـ150 مليون دولار

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية " #سابك" توقيعها اتفاقية تمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول.

وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم الثلاثاء ما يلي:

أولاً: تقوم سابك بشراء 50% من حصة الشركة اليابانية #السعودية المتحدة للميثانول (25% من كامل أسهم الشركة السعودية للميثانول (#الرازي) مقابل 150 مليون دولار وبذلك تكون حصة شركة (سابك) 75%، في شركة الرازي وحصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول 25%.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة السابقة المنتهية في 29 نوفمبر الماضي بين سابك والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول تعطي الحق لسابك بشراء حصة الأخيرة في الرازي والبالغة 50% وذلك بعد انتهاء عقد الشراكة.

ثانيا: تمديد الشراكة بين سابك و الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في الشركة السعودية للميثانول (الرازي) – لتصبح الأخيرة مالكة لحصة 25% من الرازي لمدة 20 عاماً. بحيث تقوم الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بدفع مبلغ 1.35 مليار دولار لسابك مقابل تمديد الشراكة.

ثالثا: تقوم سابك باستخدام كامل أو جزء من المبلغ المذكور أعلاه لصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية لمصانع الرازي القائمة أو لإنشاء مصنع جديد.

رابعا: تكون شركة سابك مالكة بالشراكة للتقنية الجديدة تحت التطوير لإنتاج الميثانول،

خامسا: بناء على شروط وأحكام الاتفاقية فإنه يحق للشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول قبل تاريخ 31 مارس 2019 بيع حصتها المتبقية في الرازي البالغة 25% لسابك بقيمة 150 مليون دولار. وفي هذه الحالة فإن الشروط التي تضمنتها الاتفاقية والمشار إليها أعلاه في الفقرة ثانياً وثالثاً ورابعاً لن يتم العمل بها وستصبح شركة (الرازي) مملوكة بالكامل لسابك.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي مع إتمام الصفقة خلال 2019 اعتمادا على الموافقات النظامية وسوف تعلن سابك عن ذلك في حينه.

يذكر أن نشاط الشركة السعودية للميثانول (الرازي) يتمثل في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل مجمع لصناعة الميثانول، حيث تمتلكها سابك حاليا بنسبة 50% والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بنسبة 50%.

ويتركز نشاط الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في الاستثمار وتطوير مصانع الميثانول.