بلتون: لهذه الأسباب تتقلص عجوزات وديون مصر

أكد ماجد شوقي نائب رئيس شركة بلتون فاينانشال، أن توقعات تراجع #عجز_الموازنة_المصرية متوازنة ومعقولة، لكنه أشار إلى تحديات تواجه "التزامات الدين الخارجية".

وقال شوقي في مقابلة مع "العربية" إن مؤتمر "بلتون فاينانشال" السنوي حول تغير المناخ الاقتصادي بمصر، سلط الضوء على تحسن أرقام المالية العامة نتيجة عدد من الإجراءات.

وعدد شوقي أبرز العوامل التي ساهمت في رفد إيرادات مصر، وزيادة قدرتها على تقليص عجز الموزانة وتقليص الاستدانة.

ومن أبرز العوامل المهمة، العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وبالتالي تراجع فاتورة دعم الطاقة، بجانب ارتفاع إيرادات قطاعات الخدمات وعلى رأسها القطاع السياحي.

كما أشار إلى انخفاض نسبة فائدة الديون على الآجال الطويلة في الولايات المتحدة، وهذا سيقلل تكلفة خدمة الدين المصري.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، أعلن نجاح جهود خفض عجز الموازنة، حيث تراجع العجز من أعلى مستوياته عند 16.7% من الناتج المحلي، إلى 9.8% في العام الماضي.

كما أشار الوزير خلال مؤتمر Beltone Access إلى استراتيجية الحكومة لخفض معدلات الدين الذي كان قد بلغ 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017، إلى 98% في يونيو الماضي.