مسؤول: اقتصاد الإمارات سينمو أكثر من 3% في 2019

أبلغ وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، الصحافيين، اليوم الأربعاء، أن #اقتصاد_الإمارات سينمو بين 2.5 و3% في 2018، ثم يتسارع إلى أكثر من 3% في 2019.



وتتماشى أحدث التكهنات مع تقديرات #صندوق_النقد_الدولي، الذي قال في أكتوبر إنه يتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد عربي 2.9% هذا العام و3.7% العام القادم.