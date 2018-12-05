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مسؤول: اقتصاد الإمارات سينمو أكثر من 3% في 2019

المصدر: أبوظبي - رويترز
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أبلغ وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، الصحافيين، اليوم الأربعاء، أن #اقتصاد_الإمارات سينمو بين 2.5 و3% في 2018، ثم يتسارع إلى أكثر من 3% في 2019.

وتتماشى أحدث التكهنات مع تقديرات #صندوق_النقد_الدولي، الذي قال في أكتوبر إنه يتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد عربي 2.9% هذا العام و3.7% العام القادم.

كلمات دالّة

#اقتصاد الإمارات, #صندوق النقد الدولي

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