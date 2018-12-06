تعافي نمو الأعمال الجديدة في السعودية خلال نوفمبر

قالت خديجة حقي، رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني "ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في #السعودية من 53.8 نقطة في شهر أكتوبر إلى 55.2 نقطة في شهر نوفمبر، وهي أعلى قراءة هذا العام. ورغم ذلك، فلا يزال مؤشر PMI لشهر نوفمبر أقل من متوسط السلسلة وهو 57.7 نقطة، والمتوسط المسجل منذ بداية العام حتى الآن أقل مما كان عليه في الفترة من شهر يناير إلى شهر نوفمبر 2017، وهو ما يشير إلى تراجع معدل التوسع نسبيًا في القطاع الخاص غير المنتج للنفط وفق المعايير التاريخية.

وأضافت "شهد كلٌ من الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة بمعدل أسرع في شهر نوفمبر، وفي حين أن نمو طلبات التصدير الجديدة كان أقوى في شهر نوفمبر مما كان عليه في الأشهر الأخيرة، فقد ظل ضعيفاً. ومن ثم فإن تعافي الطلبات الجديدة يعكس قوة الطلب المحلي. ومع ذلك، فإن بعض التعافي في نمو الطلبات الجديدة يبدو أنه يأتي على خلفية تخفيضات الأسعار وكذلك زيادة التسويق.

وتابعت "أشارت كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى التنافسية على الأعمال الجديدة كانت قوية، ونتيجة لذلك فإن #أسعار_المبيعات كانت أقل بشكل هامشي في المتوسط الشهر الماضي. كما أشارت الشركات إلى أنها ركزت بشكل متزايد على توفيرات التكلفة. ونتيجة لذلك، فإن توسع كلٍ من التوظيف والنشاط الشرائي قد تباطأ في شهر نوفمبر، بالرغم من قوة نمو الطلبات الجديدة. ولم تتغير تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل كبير في شهر نوفمبر بعد تراجعها بشكل طفيف في شهر أكتوبر. كما لم تكن هناك أدلة كثيرة على تضخم الأجور، حيث سجل مؤشر تكاليف التوظيف 50.2نقطة في شهر نوفمبر.

"ظلت الشركات متفائلة بقوة بشأن إنتاجها في العام المقبل، وذكرت أن المنتجات الجديدة المخطط لها، وزيادة التسويق والأسعار التنافسية هي أساس هذا التفاؤل، ولكن مؤشر "الإنتاج المستقبلي" هبط بمقدار نقطتين في شهر نوفمبر بعد أن وصل إلى ذروته في شهر أكتوبر".

وشهد شهر نوفمبر ارتفاعاً لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - حيث ارتفع للشهر الثاني على التوالي من 53.8 نقطة في شهر أكتوبر إلى 55.2 نقطة في شهر نوفمبر. وكانت القراءة الأخيرة هي الأعلى منذ شهر ديسمبر العام الماضي، رغم أنها ظلت تشير إلى معدل تحسن في الأوضاع التجارية أقل من المتوسط على مدى تاريخ الدراسة الممتد لتسعة أعوام.

وتعافى نمو الإنتاج في شهر نوفمبر بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر خلال شهر أكتوبر، وكان ثاني أسرع معدل في 2018 حتى الآن. وساعدت في الزيادة قوة الطلب على السلع والخدمات. كما ظلت السوق المحلية هي مصدر الزخم الرئيسي، في حين ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بشكل هامشي فقط وبمعدل أبطأ كثيرًا من إجمالي الأعمال الجديدة.

وأشارت الدراسة الأخيرة إلى زيادة شهرية متواضعة في التوظيف، بالرغم من أن غالبية الشركات أشارت إلى عدم تغير أعداد الموظفين في شهر نوفمبر. وأشارت بعض الشركات إلى استعانتها بموظفين إضافيين في مناصب تسويقية للمساعدة في زيادة المبيعات، في حين أشارت زيادة الأعمال غير المنجزة إلى وجود ضغوط على قدرات التشغيل.

ومع ذلك، وفي ظل قوة المنافسة، سلطت الدراسة الضوء على محاولات الشركات التحكم في التكاليف من أجل تسهيل تراجع أسعار المبيعات. انخفضت أسعار السلع والخدمات بشكل هامشي في شهر نوفمبر بعد زيادتها الشهر الماضي.

أما من حيث التكاليف، فقد كانت هناك زيادات طفيفة في أسعار المشتريات ومتوسط أجور الموظفين، حيث ساعدت المنافسة من الموردين والطلب المنخفض نسبياً للموظفين الجدد في احتواء الضغوط التضخمية.

وازداد حجم المشتريات بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأبطأ معدل في ستة أشهر خلال شهر نوفمبر. في الوقت ذاته تحسنت مواعيد تسليم المشتريات لتعكس الطلب القادم من الشركات بزيادة سرعة التسليم.

وظل مستوى الثقة التجارية بشأن النشاط التجاري في العام المقبل إيجابياً بقوة. حيث تراجع مستوى التفاؤل بشكل طفيف منذ شهر أكتوبر ، وكان ثاني أعلى مستوى منذ شهر إبريل 2014.