وزارة البيئة والمياه والزراعة تطلق شهادة "سعودي جاب"

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة #السعودية شهادة الممارسات الزراعية الجيدة "سعودي جاب" التي توفر شبكة محلية تربط #المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال #إنتاج_الأغذية الآمنة وتوزيعها، لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين، وسلامة الغذاء وإمكانية تتبع مصدره.



وقال عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة "سيكون إلزاميا للمنشآت الكبيرة وبعد فترة سيكون على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيضمن جودة المنتجات الحالة لهذا الشعار. الشهادة السعودية للممارسات الزراعية الجيدة وهي علامة توثيق يحصل عليها المنتج بعد التأكد منها في قسم السلامة ومراقبة المزارع بجولات تفقدية لتصل إلى المرحلة النهائية وهي التوثيق".



وقال أحمد بن صالح العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة "سعودي قاب ستضمن جودة وصحة وسلامة المنتج سواء من صنف زراعي أو حيواني أو سمكي وخلال ثلاث سنوات ستكون المنتجات في السعودية تضمن ذلك".

وتقدر تكلفة المبادرة بـ 60 مليون ريال لإدارة وتنفيذ المشروع كما سيوفر حسب الخطة الأولية 350 فرصة عمل وسيغطي في مرحلته الأولى 50% من المساحات الزراعية في المملكة.