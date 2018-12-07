مادورو: روسيا تتجه لاستثمار 6 مليارات دولار في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن #استثمارات_روسية بقيمة 6 مليارات دولار في بلاده التي تعاني أزمة بعد محادثات مع مسؤولي الكرملين خلال زيارة لموسكو.

وزار مادورو موسكو للحصول على دعم حلفائه لانقاذ اقتصاد بلاده المنهار. والأربعاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه للزعيم الاشتراكي بعد محادثات بينهما، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال مادورو للتلفزيون الفنزويلي الرسمي بعد اجتماع مع مستثمرين "مر يومان تخللهما الكثير من العمل. لدينا ضمانات باستثمارات نفطية بأكثر من 5 مليارات دولار" بالاضافة إلى "عقود لمناجم ذهب تزيد قيمتها على مليار دولار".

وأوضح أن استثمارات روسيا في أحد #أكبر_احتياطيات_النفط في العالم ستركز على مشاريع مشتركة مع مؤسسات فنزويلية بهدف زيادة الإنتاج "بنحو مليون برميل" يوميا.

وأكدت منظمة #أوبك انخفاض الإنتاج الفنزويلي من 3,2 إلى 1,1 برميل يوميا طوال العقد الماضي.